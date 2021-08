La denuncia di un lettore: "Ai Colli tempi di attesa troppo lunghi per una carta di identità"

Un uomo ci ha scritto per segnalarci come "ormai da più di un anno si può richiedere la carta di identità (soltanto elettronica e non cartacea) esclusivamente tramite appuntamento con tempi di attesa minimi di 50 giorni"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci come negli sportelli comunali "ormai da più di un anno si può richiedere la carta di identità (soltanto elettronica e non cartacea) esclusivamente tramite appuntamento con tempi di attesa minimi di 50 giorni".

L'uomo, poi, aggiunge che "non sono previsti casi di urgenza anche con un'eventuale sovrattassa. Peraltro ieri il pagamento di 22 euro all'ufficio dei Colli era possibile solo in contanti a causa dell'inagibilità del Pos. Non mi sembra giusto che i cittadini debbano subire questi disagi".

Dal portale delle prenotazioni, spiega ancora il lettore, "il problema pare permanere ai Colli (prima data utile è il 13 ottobre) ma è brillantemente risolto per l'ufficio centrale (prima data 23 agosto), peraltro prenotabile su un unico operatore e non più tre".