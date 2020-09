Televisore abbandonato in mezzo alla strada, in pieno centro: succede in via Roma

Un vecchio modello di televisore abbandonato in mezzo alla strada, e per giunta in pieno centro: succede in via Roma, area pedonale chiusa al traffico (si tratta, infatti, di una Ztl) dove, nonostante le decine di telecamere presenti, qualcuno ha pensato bene di lasciare il rifiuto ingombrante davanti al negozio "Tittaferrante".

Eppure gli ingombranti possono essere conferiti gratis direttamente nella Ricicleria di Ambiente spa, in via Fiora. In alternativa si può telefonare ad Ambiente spa per concordare il conferimento in una serata e orario prestabilito di fianco ai cassonetti sotto casa. Un gesto come quello di via Roma, dunque, è giustificabile solo con la pigrizia e il menefreghismo.