La segnalazione di un lettore: "Tasso morto sul ciglio della strada nella zona sud della città" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di un tasso morto nella zona sud della città. La carcassa è stata prontamente segnalata ad Ambiente Spa che si occuperà della rimozione:

"Passando tra via lago Isoletta e via Colle Pizzuto c e questa carcassa di un Tasso adulto morto sul ciglio della strada; dalle macchie fresche di sangue sull asfalto molto probabilmente e successo da poco probabilmente in mattinata, che peccato"