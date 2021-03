Tampone per il Covid-19 all'aeroporto di Pescara, i dubbi di un lavoratore

Un lettore ci ha scritto per dirci la sua sui tamponi anti Covid che vengono effettuati all'aeroporto di Pescara. In particolare, l'uomo esprime alcune perplessità sulle modalità con cui i passeggeri si sottopongono ai test rapidi. Ecco le sue parole:

"Sono un lavoratore fuori sede e ogni venerdì sera rientro da Milano con il volo Alitalia. Agli arrivi, la Asl di Pescara mette a disposizione gratuitamente il tampone molecolare con esito (sia positivo che negativo) da ricevere via mail o via sms entro 2-3 giorni. Prima di tutto, alla mia domanda “se risulto positivo e nel frattempo sono stato a casa con la mia famiglia o addirittura sono ritornato a lavoro a Milano, cosa succede?”, mi hanno risposto che potevo rientrare a casa senza problemi e che se fossi risultato positivo poi avrebbero bloccato tutti. Non è forse meglio un tampone rapido? Secondo, poi, del tampone che ho fatto in data 5 marzo non ho mai ricevuto l’esito. Stiamo davvero investendo correttamente tempo e denaro pubblico o si tratta solo di controlli di facciata?".