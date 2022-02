Scende troppa pioggia e il depuratore non tiene, sversamento direttamente nel fiume [VIDEO]

Via Giacomo Puccini, 73 · Marina Nord

Come tradizione, anche ieri (sabato 26 febbraio), è scesa una quantita troppo elevata di pioggia in poche ore e il depuratore di Pescara non è riuscito a contenere l'acqua.

Di conseguenza, sul lungofiume all'altezza della Madonnina, si è verificato uno sversamento direttamente nel fiume Pescara.

A documentare quanto successo un video di una nostra lettrice che ha segnalato la situazione.