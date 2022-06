Litorale sud, la denuncia di un lettore: "Olio, grassi e materiale organico in acqua a causa della draga" [FOTO-VIDEO]

Grasso, olio e materiale organico. E' quello che un lettore denuncia di aver trovato sulla spiaggia del litorale sud a pochi metri dal porto turistico dove sta operando la draga.

In un video si vede l'operazione di raccolta e la fuoriuscita di acqua dalla bocca del mezzo meccanico che causerebbe lo sversamento dei materiali in mare. Se inquinanti o meno dovrebbe chiarirlo chi di dovere, certo è che, scrive il lettore è "semplicemente assurdo" che questa operazione si compia nel periodo di balneazione come testimoniano le foto scattate e in cui si vedono chiaramente chiazze nere formatesi in acqua e il materiale organico presente.