Cassonetto sulle strisce sbiadite, un residente: "Un rischio per i pedoni attraversare tra via Lazio e via Gobetti" [FOTO]

Cassonetto sulle strisce pedonali e queste ultime praticamente invisibili. All'incrocio tra via Gobetti e via Lazio l'attraversamento si presenta così e proprio per questo, denuncia un lettore che documenta la situazione con delle foto, per i pedoni attraversare è davvero rischioso.

"L'attraversamento pedonale, ormai quasi completamente sbiadito, è completamente ostruito da una parte dalla presenza del cassonetto per la raccolta della carta e dall'immancabile automobile parcheggiata sulle strisce in prossimità dell'incrocio", denuncia sottolineando che "questo purtroppo, è solo un esempio della situazione del quartiere" dove sarebbero sempre più presenti situazioni di degrado "che rendono poco vivibile questa amata e bistrattata città".

Il suo è dunque un appello all'amministrazione perché si provveda in tempi stretti a risolvere almeno il problema dell'attraversamento per garantire sicurezza ai pedoni.