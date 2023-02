Strisce pedonali scolorite in corso Vittorio Emanuele II: "Situazione di pericolo, fatele riverniciare"

Un cittadino ci ha scritto per segnalare la mancata verniciatura delle strisce pedonali lungo corso Vittorio Emanuele II, in direzione via Roma. Secondo l'uomo bisognerebbe intervenire con urgenza perché "quel passaggio viene utilizzato soprattutto da genitori e studenti della scuola media Pascoli e della scuola elementare di via Milano. Le strisce pedonali sono ormai invisibili per quanto si sono scolorite". Spesso in quella strada ci sono problemi simili, senza dimenticare le polemiche per le buche e il manto dissestato.

Ci sono, infatti, evidenti condizioni di degrado della pavimentazione stradale, in particolar modo nel tratto finale che parte dall’intersezione con via Genova e si conclude con l’intersezione con corso Umberto I. Sulla questione, nei mesi scorsi, si era espresso anche il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5S), per il quale “la città che non è mai stata così sporca e abbandonata all’incuria come lo è sotto la gestione del centrodestra. Le buche, oltre a essere pericolosissime come abbiamo visto, costringono i cittadini a fare lo slalom per raggiungere i negozi”.

Tornando alla pavimentazione di corso Vittorio, il nostro lettore evidenzia che "tale tratto stradale, in precedenza adibito a zona pedonale, è stato realizzato con pavimentazione non adatta agli attuali flussi di traffico che prevedono un costante e continuo passaggio di traffico privato (automobili, motocicli, biciclette, monopattini etc.) e soprattutto di traffico pesante costituito principalmente da autobus adibiti al trasporto pubblico e privato".

A ciò si aggiunge "il cedimento di diversi “tombini” presenti che contribuisce in maniera a determinare le condizioni di pericolo e degrado stradale oggetto della presente segnalazione. Tale stato di cose ritengo possa essere considerata a tutti gli effetti un’insidia stradale che può rappresentare un vero pericolo per gli utenti della strada più vulnerabili (motociclisti, ciclisti pedoni)". Infine il cittadino sottolinea come tali condizioni siano riscontrabili "spesso in prossimità di attraversamenti pedonali e di fermate di bus".