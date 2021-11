"Strisce pedonali inutili", accade a Villa Raspa di Spoltore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che in via Cosenza, a Villa Raspa di Spoltore, "dopo il rifacimento del manto stradale sono state tracciate queste inutili strisce pedonali; inutili perchè si tratta di una strada chiusa (termina 20 metri dopo le strisce), con traffico inesistente (le uniche macchine che passano sono solo quelle dei pochi residenti) e senza marciapiede. Al contrario, non sono state ancora tracciate le linee per il posto disabili che è lì a pochi metri".

Una situazione effettivamente insolita, che il cittadino ha voluto evidenziare con tanto di eloquente fotografia.