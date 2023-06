"Strada degradata a due passi dall'uscita di una scuola", la segnalazione di un residente

Tra via Parco Nazionale d'Abruzzo e via S. Josemaría Escrivá de Balaguer un nostro lettore ci segnala la presenza di una strada "ormai prossima al degrado: è stata riasfaltata anni fa solo per metà carreggiata, lasciando l'altra metà al completo abbandono di buche e crepe che mettono in pericolo il passaggio di semplici cittadini e giovani alunni, visto che a pochi passi da qua c'è una scuola".

Un problema che ovviamente non può passare in secondo piano adesso che le lezioni sono terminate. "È indecente il modo in cui le strade di questa città si mostrano", aggiunge il residente. "È evidente che la sicurezza e il decoro siano all'ultimo posto per questo Comune. Questo tratto di strada è stato rifatto l'ultima volta nel 2008, cioè ben 15 anni fa. 15 anni di lascito totale. Una sola parola: vergogna".