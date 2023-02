La denuncia di un lettore: "In via Celestino V strada dissestata e buche da anni" [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per segnalare che in via Celestino V, a Pescara, la strada si presenta fortemente dissestata, con varie buche, e versa "in condizioni pietose" ormai da diversi anni.

L'uomo parla di "una situazione indecente" e fa una richiesta: "Se il Comune, dopo aver cementificato l'aiuola in via della Fornace Bizzarri, con quello che ne avanza volesse appianare le innumerevoli voragini presenti in via Celestino V, si eviterebbe la gimkana per schivarle e si risparmierebbero un sacco di possibili danni. Ovviamente la mia è un'ironica provocazione", conclude sconsolato il cittadino.

Ricordiamo che nelle scorse settimane sia l'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio sia il sindaco Carlo Masci hanno annunciato un maxi intervento sulle strade di tutta la nostra città per riasfaltarle, andando a coprire pertanto le numerose buche che si sono formate un po' ovunque nel corso del tempo. E proprio nelle ultime ore è stato stanziato 1 milione e 400mila euro per gli interventi.