Strada dissestata in via Mezzanotte a causa di buche e radici, un residente: "Lasciata alla rovina" [FOTO]

Strada dissestata in via Mezzanotte a Pescara a causa di buche e radici.

Questa la segnalazione che giunge da un nostro lettore riguardo alla parallela del lungomare sud.

Il manto stradale risulta decisamente rovinato e non mancano pericolosi dossi creati dalle radici dei pini e buche profonde dovute alla rottura dell'asfalo.

Questo quanto segnala un residente: «Vi scrivo per segnalarvi il degrado e le condizioni pietose di via Mezzanotte a Pescara sud! Parallela del lungomare trascurata, è lasciata alla rovina, senza manutenzione né niente! Siamo disperati perché a causa delle buche e delle radici che hanno creato dei dossi paragonabili alle montagne russe e non scherzo! Purtroppo le foto non rendono ma fanno capire il disagio che stiamo affrontando».