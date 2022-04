Piazza Duca degli Abruzzi, un lettore: "La stazione di ricarica per mezzi elettrici è un'incompiuta"

In piazza Duca degli Abruzzi, la stazione di ricarica per mezzi elettrici "è un'incompiuta". Lo afferma un nostro lettore, sollevando la questione anche in riferimento a quanti lamentano l'uso dello stallo bici come parcheggio per auto e moto: "La situazione è un po' più grave di quanto non si veda - scrive l'uomo - Quell'area, insieme ad altre che sono già presenti in città, per esempio in via del Santuario, avrebbe dovuto ospitare una stazione di ricarica per mezzi elettrici. Difatti è stata ben realizzata, con copertura, addirittura con due telecamere installate (chissà a quale scopo), c'è anche una parte dell'impianto elettrico. Peccato che, come tante altre opere, sia un'incompiuta: non ci sono i cavi per le ricariche".

Poi il cittadino aggiunge: "C'è da chiedersi che fine abbiano fatto i soldi stanziati per queste stazioni di ricarica mai diventate operative... e non credo si sia trattato di spiccioli. Magari qualcuno (giunta comunale o consiglieri di opposizione) potrebbe cortesemente informarci, ma non credo che accadrà. Per completezza di informazione faccio sommessamente notare che sulla destra dello stallo, dove si nota una macchina parcheggiata, c'era una stazione di rilevazione della qualità dell'aria. È stata rimossa, e così l'aria di piazza Duca degli Abruzzi e viale Bovio è diventata più salubre!", conclude ironicamente il lettore.