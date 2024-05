La denuncia di un lettore: " Ancora sporcizia nello spazio verde di via Passo della Portella"

Via Passo della Portella · Colli

Nuova segnalazione di un lettore in merito alla cattiva abitudine di alcuni cittadini di riempire con buste di pattume, abbandonandole anche a terra, i cestini che si trovano nei parchi pubblici dove è presente anche la scritta che invita a non utilizzarli come pattumiere:

"Ancora immondizia ed incuria nello spazio verde di via Passo della Portella. Si richiede pulizia a chi di dovere ed un minimo di senso civico ai cittadini"