La denuncia di un cittadino di Spoltore: "Sos bancomat, mancano gli sportelli nel territorio comunale"

Un nostro lettore ci ha scritto lanciando un appelo in merito alla carenza di sportelli bancomat sul territorio di Spoltore dove poter eseguire prelievi di denaro:

"Sono un cittadino residente a Spoltore zona Villa Raspa. Con la presente voglio segnalare uno dei disagi che, da qualche mese a questa parte, sta colpendo la nostra comunità, prevalentemente nell'area di Spoltore capoluogo e Villa Raspa. La recente chiusura delle attività bancarie presenti sul territorio di via Italia e via Europa, ha creato, a dir poco, notevoli difficoltà alla cittadinanza residente e frequentante il territorio citato, in merito allo svolgimento di operazioni finanziarie, tra le quali il prelievo di contante allo sportello Atm.

Parliamo di una grande fetta di persone, migliaia, che popolano l'area spoltorese, le quali sono costrette a spostarsi nelle zone limitrofe di Santa Teresa, Pescara colli, zona ospedale vecchio, Via del circuito, se non addirittura raggiungere il centro di Cappelle sul Tavo, per il semplice recupero di contante. Gli istituti bancari avranno molteplici motivi per il recente decentramento attuato, con conseguente chiusura degli sportelli bancomat, ma il disservizio causato rende complicata un'attività che dovrebbe essere ritenuta normale, soprattutto in un territorio fulcro, come quello di Spoltore. Rivolgo questo appello agli amministratori della città, convinto che troveranno soluzioni concrete a riguardo. Saluti"