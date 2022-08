Spazzatura abbandonata tra il tribunale e l'università: "Che bel biglietto da visita per Pescara!" [FOTO]

Un nostro lettore ci fa sapere che in un'area compresa tra il tribunale di Pescara e l'università Gabriele D'Annunzio c'e una striscia di terra battuta che viene usata "come parcheggio all'abbandono, tra rifiuti, erbacce e preservativi usati. Non è decisamente un bel biglietto da visita per la città". Siamo alle spalle di viale Pindaro, e sarebbe bene che chi di dovere intervenisse per risolvere questa problematica.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano per terra pattume di ogni tipo, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune. Noi comunque continueremo implacabilmente a denunciare questo malcostume.