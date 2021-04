Spaccio e tossicodipendenti a tutte le ore, benvenuti in via Salaria Vecchia

Una cittadina ci segnala ciò che accade da ormai più di un anno in via Salaria Vecchia, di fronte alla Polgai e a meno di 150 metri dalla scuola elementare e dall'asilo, nonché vicino a condomini residenziali: "Per tutto il giorno, a qualsiasi ora, c'è un via vai impressionante di tossicodipendenti e spacciatori che attraversano la strada fotografata, scavalcano le transenne ed entrano dalle finestre della casa abbandonata facendo ciò che vogliono senza alcun rispetto per le norme anti Covid".

Non solo: "Spesso - aggiunge la lettrice - è possibile vederli defecare sulla via, che è attaccata al parcheggio degli stessi poliziotti che lavorano alla Scuola di Polizia. La questura è già stata informata mesi fa, ma la situazione è sempre la stessa. Il traffico di persone aumenta di giorno in giorno e ci sono anche stati episodi di vandalismo ai danni dei residenti locali".