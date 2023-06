Baracche, spaccio e prostituzione nei palazzi Clerico [FOTO]

Via Tiburtina Valeria · San Donato

Un nostro lettore denuncia la situazione di degrado che c'è "nei famigerati palazzi Clerico", in via Tiburtina, con "palazzine occupate su più piani senza servizi igienici, corrente e acqua. Baracche costruite con rifiuti, tende da campeggio; spaccio e prostituzione sotto gli occhi di tutti i residenti. Questo è quello che avviene 24 ore al giorno e noi residenti siamo davvero esasperati".

Purtroppo finora tutte le segnalazioni fatte a chi di dovere sembrano essere cadute nel vuoto, come spiega l'uomo: "Abbiamo inoltrato pec al Comune e ai proprietari del terreno senza ricevere alcuna risposta. Chiediamo un intervento urgente per tutelare noi cittadini e le tantissime attività commerciali presenti in zona".