La denuncia di un cittadino: "Sosta selvaggia in via Aterno in tutte le ore"

In via Aterno, in zona don Orione, sosta selvaggia in continuazione in tutte le ore della giornata.

È quanto segnala un nostro lettore lamentando come le automobili vengano lasciate parcheggiata un po' ovunque.

E per spiegare al meglio quale sia la situazione di questa strada di Pescara, il cittadino invia una eloquente foto nella quale si vede una vettura lasciata in sosta direttamente sul marciapiede.