Siringhe nei palazzi e fuori dai garage in via Tiburtina: "Siamo ostaggio dei tossicodipendenti"

Un nostro lettore, residente in via Tiburtina, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado che si vive ormai da tempo nella sua zona, con alcuni giovani che lasciano le siringhe dentro i palazzi nonché all'esterno dei garage, creando non pochi disagi. Ecco le parole di questo cittadino:

"In via Tiburtina siamo ostaggio dei tossicodipendenti. Nonostante le forze dell'ordine stiano cercando in tutti i modi di reprimere spaccio e delinquenza, continuiamo ad essere in balia di questi balordi. Oltre alle siringhe all'interno e all'esterno dei palazzi, questa mattina davanti agli ingressi dei garage abbiamo trovato siringhe sulle auto, come si vede nella fotografia. In questo caso, solo grazie alla mia attenzione ho evitato che mia figlia aprisse il portabagagli per prendere i giochi. Continuiamo a chiedere aiuto alle forze dell'ordine per avere un controllo più concreto".