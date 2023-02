"Siringhe ovunque in via Mazzarino, è una situazione sconcertante": la protesta di un residente

Un nostro lettore, residente in via Mazzarino, ci segnala che la strada "ormai è diventata impercorribile a causa di numerose siringhe lasciate per terra dinanzi ai negozi sottostanti, in particolare davanti alla farmacia. Le troviamo ormai ovunque: ai piedi delle aiuole, degli alberi e dei marciapiedi. Bisogna stare attenti sempre dove si cammina per la nostra tutela, per i nostri bambini e per i nostri amici a 4 zampe".

Poi il cittadino aggiunge: "È una situazione veramente sconcertante vedere ad oggi questo degrado in una zona così di passaggio per le molte persone che si recano nei negozi e nelle abitazioni, in particolar modo alla vista di tutti in pieno giorno. Ci vorrebbero più controlli per la nostra città", conclude l'uomo.