Siringhe abbandonate e spaccio di droga nel parcheggio di via Caduti per Servizio [FOTO]

/ Via Caduti per Servizio

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare una situazione di degrado che sussiste da qualche tempo nel parcheggio di via Caduti per Servizio, a Fontanelle, con spaccio di sostanze stupefacenti davanti al numero civico 21, di fronte alla palestra. Il tutto avviene nel buio più assoluto.

Siamo a poca distanza dall'hub vaccinale di via Tirino, e il cittadino ci segnala anche la presenza di un'auto abbandonata (nello specifico, una Lancia Y rossa) che giace ormai lì da tre mesi. Come se non bastasse, nella zona c'è ulteriore degrado dovuto alla presenza di siringhe abbandonate, che vengono lasciate lì da qualche tossicodipendente dopo essersi drogato.