Dramma della solitudine, senzatetto dormono sotto il tunnel della stazione centrale [FOTO]

Non è la prima volta che ci occupiamo del dramma degli 'homeless' in città, e temiamo che non sarà neanche l'ultima. Un nostro lettore, macchinetta fotografica alla mano, evidenzia con rammarico che "continuano a dormire le povere persone sotto il tunnel della stazione di Pescara centrale. Ci sono anche due ragazzi giovanissimi. Speriamo che il sindaco e il Comune prendano provvedimenti per questa gente sfortunata".

Volenti o nolenti, questo è anche un problema di decoro, dal momento che i clochard fanno tutti i propri bisogni sul posto dove hanno scelto di fermarsi. Il problema, ovviamente, non riguarda solo la stazione centrale, ma anche altri posti, come ad esempio i portici di piazza Salotto e la fermata ferroviaria del nuovo tribunale, dove è stata avvistata una persona senzatetto che dorme sulla banchina di uno dei binari dello scalo.

Eppure il Comune non è rimasto con le mani in mano, fermo restando che comunque i barboni non possono essere aiutati "con la forza" se non sono loro stessi ad accettare spontaneamente un sostegno dall'esterno. Ad ogni modo, 42 homeless hanno trovato una sistemazione per non dover trascorrere in strada le fredde notti invernali e, oltre a loro, sono stati stati accolti anche i loro amici a quattro zampe. Tutto ciò, in base al “Piano freddo” 2022-2023, dovrebbe essere assicurato ancora per pochi giorni, e cioè fino al 19 marzo, ma l'impegno rimane comunque costante.

L'impegno è proprio quello dell'amministrazione, e in particolare degli assessorati alle politiche sociali e all'associazionismo, guidati rispettivamente da Adelchi Sulpizio e Nicoletta Di Nisio, frutto di un lavoro costante fatto sul territorio dalle associazioni e dagli assistenti sociali del Comune che, interfacciandosi costantemente con i soggetti meno fortunati, sono riusciti a scalfire quel muro di diffidenza che spesso può essere eretto.