Semaforo pedonale pericolante sulla strada parco all'incrocio con via del Milite Ignoto

Via del Milite Ignoto · Castellamare

Via del Milite Ignoto · Castellamare

Un nostro lettore ci segnala, "prima che cada", un semaforo pedonale pericolante che si trova sulla strada parco, all'incrocio con via del Milite Ignoto. Un rischio per l'incolumità pubblica che non va assolutamente sottovalutato: se il semaforo, infatti, dovesse venire giù o staccarsi completamente dal suo supporto, potrebbe colpire veicoli, pedoni o altre persone nelle vicinanze, causando danni materiali e ferite.

Inoltre potrebbe bloccare la strada o l'incrocio, causando una congestione del traffico e, potenzialmente, incidenti stradali o comunque situazioni pericolose. Si richiede pertanto, a chi di dovere, un intervento che sia il più celere possibile al fine di ripristinare una minima condizione di sicurezza.