La denuncia di un lettore: "Parte di un semaforo in centro basculante e potenzialmente pericoloso"

Via Venezia e Corso Vittorio Emanuele II · Pescara

Un nostro lettore ci ha segnalato, inviando anche alcune foto, un problema di potenziale pericolo per un semaforo in centro:

"All'angolo tra via Venezia e Corso Vittorio Emanuele II, il conta secondi del semaforo, forse con i forti venti di quest'inverno o rotto da qualche teppista, è stato divelto rimanendo pericolosamente a penzoloni, il filo di alimentazione che lo tiene ancora in bilico può rompersi da un moneto all'altro e cadere in testa a qualche pedone."