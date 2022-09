Segnaletica orizzontale quasi invisibile all'incrocio tra strada Colle Pineta e via Lago Isoletta

Un nostro lettore evidenzia che la segnaletica orizzontale è ormai quasi invisibile all'incrocio tra strada Colle Pineta e via Lago Isoletta. Come è infatti possibile vedere dalle fotografie che l'uomo ci allega (immagini Google Maps), la scritta dello Stop è da un lato semi cancellata, mentre dall'altro è completamente sparita. Il palo verticale che impone il rispetto della precedenza, invece, è saldamente al suo posto, ma ciò evidentemente non basta.

"Questa assenza - afferma il cittadino - causa frequenti incidenti stradali. Ho più volte fatto presente il problema al Comune tramite l'apposita pagina per le segnalazioni, senza però aver mai ricevuto risposta. Mi rivolgo pertanto alla redazione de IlPescara lanciando un appello: aiutateci voi, purtroppo sembra che il Comune intervenga solo se viene umiliato in pubblica piazza".