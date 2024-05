Discariche abusive segnalate: interviene Ambiente per la pulizia e la messa in sicurezza [FOTO]

Arrivano spesso segnalazioni di degrado in città alla nostra redazione. Negli ultimi giorni in particolare due sono state le segnalazioni: una relativa alla discarica a cielo aperto tra via Tavo e via Giardino e una davanti alla chiesa della Madonna del Fuoco.

La società Ambiente comunica, anche attraverso diverse fotografie, di aver provveduto alla pulizia delle due aree. Non solo. Nel corso delle attività gli operatori hanno anche provveduto a rimuovere un gran numero di rifiuti accatastati lungo via Lago di Capestrano.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Insomma una buona notizia per i residenti che avevano lamentato i disagi legati alla presenza dei rifiuti abbandonati, ma anche una dimostrazione di attenzione da parte della società.