A causare lo scontro sarebbe stata l'improvvisa frenata dell'automobile con la donna a bordo del motorino che viaggiava dietro caduta a terra. Soccorsa è stato allertato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde che l'avrebbe portata in ospedale per accertamenti.

Scontro auto-motorino in via del Circuito: donna finisce in ospedale