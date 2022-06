VIDEO | Scivolo pieno di erbacce tra via Dalla Chiesa e via Caravaggio: "Non ci si passa più"

Una donna che abita in via Carlo Alberto Dalla Chiesa ci ha scritto per segnalare che "noi della zona abbiamo un problema e non sappiamo a chi rivolgerci: mi riferisco allo scivolo che dà su via Caravaggio. Non ci si può passare, e non riescono a passare di lì nemmeno una mamma con un passeggino o una persona invalida con la carrozzina".

Il motivo di questa impraticabilità è presto detto: "Lì è tutto pieno di erbacce che dovrebbero essere tagliate, anche perché quella vegetazione, oltre a intralciare il transito, favorisce la fuoriscita di topi e serpenti, oltre ad altre cose spiacevoli. Aiutateci. Spero che questa situazione possa essere risolta presto con un intervento decisivo", conclude la residente.