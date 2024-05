Via Giuseppe Mazzini · Centro

Una nostra lettrice ci ha segnalato, inviandoci anche foto e video, la presenza nel pomeriggio del 31 maggio di un grosso sciame d'api in centro a Pescara:

"In via Mazzini a terra sulla strada un grosso sciame d'api. Per chi è distratto potrebbe essere un pericolo".