Ancora schiamazzi notturni in via Nino Sospiri: "Ma nessuno interviene"

Un nostro lettore interviene di nuovo per denunciare la situazione che vige in via Nino Sospiri, dove ci sono puntualmente schiamazzi notturni ma, nonostante le segnalazioni, nessuno interviene.

"Durante un colloquio in Comune mi hanno detto: "La notte abbiamo solo due volanti della polizia. Non possiamo farle passare in tutta la città". Capisco che il Comune al momento non abbia soldi e che le Volanti debbano essere per lo più impiegate in centro città, dove la notte gira molta gente e si tengono manifestazioni di ogni genere. D'altro canto, però, Pescara è formata pure da altre vie, non solo da Piazza Salotto e dal Lungomare".