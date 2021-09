Degrado e inciviltà in via Caduti per Servizio: "Qui scaricano di tutto" [FOTO]

/ Via Caduti per Servizio, 19

In via Caduti per Servizio, a Pescara, c'è un'ormai intollerabile situazione di degrado e inciviltà che ci viene segnalata da un nostro lettore. Queste le sue parole:

"Qui scaricano di tutto con auto e furgoni, provengono da zone limitrofe. Si chiedono più controlli perché ormai tutto ciò è diventato davvero insostenibile".

A corredo di questa denuncia, il cittadino ci ha inviato anche un paio di eloquenti fotografie che confermano e testimoniano il suo sdegno.