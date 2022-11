"La mia auto colpita da un sasso lanciato dal cavalcavia", la denuncia di un automobilista in transito lungo l'autostrada A25

«Se percorrete l'A25 prestate massima attenzione ai cavalcavia».

A lanciare l'allarme è un nostro lettore che denuncia quanto gli sia accaduto lungo l'autostrada Pescara-Torano.

La sua automobile sarebbe infatti stata colpita nella mattinata di ieri, domenica 20 novembre, da un sasso lanciato da un gruppetto di ragazzini dal cavalcavia all'altezza dell'area di servizio Brecciarola.

«La mia fortuna è stata quella di vedere il lancio del sasso e di non aver perso il controllo dell'auto», racconta, «diffondete per evitare che il gioco dei bambini si possa trasformare in una vera tragedia».

Dalla polizia stradale ricordano come la prima cosa da fare sia quella di segnalare questi episodi al 113.