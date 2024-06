La segnalazione di un cittadino: "In zona San Silvestro perdita d'acqua segnalata da un mese non ancora riparata"

Un nostro lettore, residente in zona San Silvestro segnala una perdita d'acqua sulla strada provinciale per la quale ha già contattato diverse volte nel giro di un mese l'Aca:

"Vi segnalo che nel quartiere di San Silvestro colle, in via strada provinciale, in prossimità dell’ingresso principale del cimitero vi è una perdita d’acqua (rivolo costante) segnalata più volte al numero verde dell’Aca, quello riguardante appunto la segnalazione perdite della rete idrica. Per l’esattezza in data 10 maggio, 22 maggio, 30 maggio, 5 giugno ed infine in data odierna, 14 giugno. In due occasioni sono stato anche contattato da un tecnico dell’Aca il quale mi ha chiesto quale fosse il punto preciso della perdita.

Nell’ultima segnalazione telefonica di oggi, l’operatrice mi ha detto che la segnalazione risulta aperta, che devono intervenire per la riparazione. Dopo oltre un mese siamo ancora a questo punto. Si parla tanto di risparmiare la preziosa acqua e questi non ancora intervengono su una segnalazione ormai vecchia. Segnalazione fatta più volte. Semplicemente vergognoso. Considerazione - domanda: chi controlla l’operato dell’Aca? Ultima annotazione: chissà quanti cittadini hanno notato questa perdita e chissà quanti tra questi hanno proceduto alla segnalazione."