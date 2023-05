Sacchetto con deiezioni canine abbandonato sul fusto per la raccolta di olii esausti

Un sacchetto di plastica contenente escrementi di cane è stato abbandonato su un fusto per la raccolta di olii esausti, in viale Kennedy. Il fatto viene denunciato da un lettore, che parla di "cecità mentale" e ci invia al riguardo anche un'eloquente fotografia a documentare questo gesto di inciviltà e scarso rispetto per la cosa pubblica.

Qui di seguito le parole dell'uomo: "Ecco l'ultima chicca delle tante che incontro ogni giorno. Deiezioni canine raccolte in un sacchetto e lasciate ad inorgoglire i possessori di cani, come a dire: "Hai visto, l'ho raccolta!". Peccato che il signore/la signora (che Iddio li abbia in gloria) abbia voluto manifestare il suo (basso) livello di civiltà abbandonando la propria anima sul fusto di raccolta degli olii esausti. Il tutto nella civilissima viale Kennedy. Complimenti!".