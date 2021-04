Continuano i rumori notturni in via Misticoni, un cittadino: "Non ce la facciamo più"

Dopo la denuncia di un paio di settimane fa, un cittadino torna a sottolineare che all’altezza di via Misticoni, all'angolo con via degli Equi, persistono "assurdi, intensi e assordanti rumori provenienti dalla stazione di Porta Nuova che durano per tutta la notte! Aiuto! Vorremmo dormire, non ce la facciamo più!".

L'uomo ci ha inviato al riguardo anche un filmato, precisando che invece, durante le ore diurne, spesso questi rumori non si sentono. La richiesta ovviamente è che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere tale spiacevole e fastidiosa situazione.