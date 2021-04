VIDEO | In via Misticoni ancora "rumori assordanti dallo scalo merci della stazione di Porta Nuova"

Continuano gli "assurdi e forti rumori che provengono dallo scalo merci della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. Sono assordanti, basta! Non ne possiamo più". Dopo le precedenti denunce, un cittadino torna a segnalare alla nostra redazione che in via Misticoni, all'angolo con via degli Equi, si sentono in piena notte i lavori di un cantiere che impediscono ai residenti di dormire.

L'uomo ci ha inviato al riguardo l'ennesimo filmato, chiedendo che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere tale questione. Tempo fa è stato anche presentato un esposto in procura, ma la situazione non è cambiata.