Riviera sud, motorino parcheggiato nel posto per disabili: "Una cosa scandalosa" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha voluto scrivere per segnalare un fatto increscioso accaduto l'altro giorno a Pescara. Lungo la riviera sud, davanti a un noto stabilimento balneare, è stato infatti occupato un posto per disabili con un motorino che, evidentemente, non ne aveva diritto. Il cittadino parla di "una cosa alquanto scandalosa" e chiede che ci siano "più controlli" per evitare che simili episodi possano nuovamente verificarsi anche in futuro.

Maleducazione e inciviltà, purtroppo, continuano a farla da padrone. Ricordiamo che, per garantire alle persone con disabilità una normale mobilità nonché una maggiore integrazione lavorativa e sociale, la normativa vigente prevede che i parcheggi per disabili siano riservati alle persone con capacità di deambulazione ridotta e ai non vedenti.