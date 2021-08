La denuncia di un lettore: "In via Vivaldi i rifiuti di vetro non vengono ritirati da molto tempo" [FOTO]

Il cassonetto che contiene i rifiuti in vetro "non viene vuotato da molto tempo, ma la cosa strana è che tutti, e dico tutti, i cassonetti per il vetro del circondario sono vuoti. Forse stiamo antipatici a qualcuno"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di disservizio a Porta Nuova. Queste le sue parole:

"L'ormai nota discarica a cielo aperto di via fratelli Vivaldi si arricchisce di un'altra anomalia. Il cassonetto che contiene i rifiuti in vetro, infatti, non viene vuotato da molto tempo con le conseguenze visibili in queste fotografie, ma la cosa strana è che tutti, e dico tutti, i cassonetti per il vetro del circondario sono vuoti. Delle due l'una: o Attiva ha dimenticato di avere un cassonetto per il vetro in via fratelli Vivaldi oppure stiamo antipatici a qualcuno".