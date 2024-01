Continue risse in via dei Peligni fuori da un locale, i cittadini esasperati preparano un esposto

Quella che si è verificata nella notte tra sabato e domenica sarebbe solo l'ultima di una lunga serie di risse.

L'episodio di violenza sarebbe avvenuto dalle ore 3 alle 4 in via dei Peligni all'esterno di un locale.

È quanto segnala un cittadino ormai esasperato per una situazione che ripeterebbe con una preoccupante frequenza.

«Nella notte di sabato dalle ore 3 alle 4 si è svolta la solita rissa in via dei Peligni», scrive il cittadino, «i residenti sono disperati per il degrado che porta il locale nel quartiere. Sono troppi anni che sopportiamo ora basta. La rissa è stata clamorosa non ho mai visto una cosa del genere. L’isolato non ne può più di questa situazione. Stiamo preparando l’esposto e il ricorso a uno studio legale, ne vale la sicurezza delle persone oneste».