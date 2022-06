Ancora rifiuti vicino all'ospedale: "Continua lo schifo" [FOTO]

Rifiuti lasciati in un angolo, a pochi passi dall'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. Lo segnala un nostro lettore, dicendo: "Dopo tante segnalazioni continua lo schifo, ancora adesso, proprio di fronte all'ingresso del nuovo pronto soccorso, dove c'è quel piccolo parcheggio a pagamento. Nessuno interviene, c'erano le telecamere ma sono state inspiegabilmente tolte. La vergogna più totale". A questo punto è chiaro che il problema sta tutto nell'inciviltà di alcuni cittadini.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per terra, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune. Ma c'è chi non si arrende e continua imperterrito a denunciare questo malcostume.