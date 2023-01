Rifiuti fuori dai cassonetti in viale Pindaro: "Anno nuovo, vecchie usanze" [FOTO]

Rifiuti fuori dai cassonetti in viale Pindaro. L'ennesimo gesto di maleducazione e inciviltà che ci viene segnalato da un lettore con queste parole: "2023, anno nuovo, vecche usanze. I cassonetti ancora rimasti vengono presi d'assalto e questi sono i risultati: stiamo parlando della zona del parco Di Cocco". Dunque il cittadino evidenzia che probabilmente è insufficiente il numero di bidoni dell'immondizia che attualmente insistono sulla strada.

Comunque la si veda, non è però una giustificazione per chi sporca in maniera deliberata. L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro tutti quegli individui che abbandonano il pattume per terra nel menefreghismo più totale. Sono coloro che, già da diverso tempo, il sindaco Carlo Masci ha definito "trogloditi".