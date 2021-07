Cumuli di rifiuti intorno ai cassonetti in via Tavo-via Plauto, la protesta dei residenti [FOTO]

Cumuli di rifiuti all'estern dei cassonetti per la raccolta differenziata in via Tavo all'angolo con via Plauto nella zona di Rancitelli a Pescara.

È quanto segnala un cittadino lamentando una situazione che sembra protrarsi da tempo.

«Vorrei segnalare per l'ennesima volta la situazione dei cassonetti in via Tavo», scrive il residente, «è una situazione insostenibile, nonostante le chiamate ai vigili urbani la situazione resta invariata. Abbiamo chiesto più volte di mettere delle telecamere ma non veniamo ascoltati. Siamo stanchi! L'unica soluzione sono le telecamere».