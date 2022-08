Associazione Rifiuti Zero Abruzzo: "Discarica all'aperto in via Tavo" [FOTO]

Giancarlo Odoardi dell'Associazione Rifiuti Zero Abruzzo segnala "il neo dei rifiuti" in via Tavo, a Pescara, con una vera e propria discarica all'aperto che sorge sul ciglio della strada. Un problema grave, che tuttavia Ambiente spa sta cercando di risolvere: l'azienda, infatti, "ci sta lavorando", ammette Odoardi, tanto che "a differenza di precedenti segnalazioni ora non sono più presenti le postazioni dei cassonetti, essendo arrivata la raccolta porta a porta (con i sacchi nelle diverse giornate della settimana)".

E l'effetto "si vede", aggiunge Odoardi, anche se sembra essere tangibile un po' ovunque "tranne che qui, davanti al palazzo cosiddetto Ferro di Cavallo. Non si dovrà mica attendere di abbattere l'edificio per sistemare quest'area, che a quanto pare sembra così irresistibile soprattutto per coloro che cambiano spesso i materassi?", si chiede in conclusione l'esponente dell'Associazione Rifiuti Zero Abruzzo.