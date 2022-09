Odardi (Rifiuti zero) torna a denunciare il degrado in via Tavo e avanza la sua proposta: "Un vantaggio per tutta la città" [FOTO]

Su via Tavo la presenza di rifiuti ingombranti è ormai quotidianità. Sebbene con delle foto di qualche giorno fa Giancarlo Odoardi dell'associazione Rifiuti Zero torna sul problema mostrando alcuni scatti di una scena che “si ripete da anni, più o meno immodificata a frequenze settimanali”.

Di qui la proposta lanciata all'amministrazione perché si installino innanzitutto dei cartelli per far capire che no, lì i rifiuti non si possono lasciare, ma anche chiedendo di avviare “processi partecipati con i residenti” che servano anche a “contrastare anche eventuali conferimenti esterni” chiedendo anche di installare delle telecamere.

“La cosa più preoccupante a cui ho assistito – denuncia -, venuta meno la raccolta stradale e quindi rimossi i cassonetti, adesso i luoghi di abbandono compulsivo diventano le fermate del bus, alla cui palina sono sovente agganciati i cestini. Averne individuati due ad un solo passaggio e sapendo che questi non vengono svuotati quotidianamente, fa subito capire come le cose possono degenerare. Forse una iniziativa 'rifiuti zero' su questa via sarebbe ora venisse intrapresa, perché ne tragga vantaggio l'intera città”.