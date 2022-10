Carte e bottiglie per terra, continua l'inciviltà in via Punta Penna

Continua l'inciviltà in via Punta Penna: tempo fa, sul palo che si vede nella fotografia, c'era un secchio che si era rotto. Adesso il cestino è stato sostituito con uno nuovo, ma la situazione non è migliorata perché "la gente è ancora maleducata e continua a buttare la roba a terra, a cominciare da carte e bottiglie di vetro". Lo segnala un nostro lettore.

Non è d'altronde la prima volta che in quella strada l'immondizia viene abbandonata fuori dai bidoni. L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro l'inciviltà di tutti quegli individui che abbandonano il pattume per strada nel menefreghismo più totale.