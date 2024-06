Ancora problemi di rifiuti in via Polacchi, un cittadino: "Ormai siamo esasperati"

Via Luigi Polacchi · San Silvestro

Discariche abusive continue in via Polacchi, nonostante le segnalazioni e le denunce. A dirlo un cittadino della zona che ci ha scritto:

"Buona sera sono un cittadino che abita in via Luigi polacchi. Come più volte dai voi pubblicato a seguito delle segnalazioni dei residenti vicino la cabina Enel vengono abbandonati costantemente dei rifiuti ingombranti a causa della mancanza del rispetto delle norme da parte di cittadini incivili. Detti rifiuti permangono diverse settimane senza essere rimossi Spero che gli organi competenti provvedano presto."