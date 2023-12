Sempre rifiuti in via Polacchi: "Non se ne può più" [FOTO]

Non cambia la situazione in via Polacchi, nel quartiere di San Silvestro, dove - come ci fa sapere una residente - "hanno di nuovo buttato altri rifiuti, non se ne può più". La strada è infatti costretta, da tempo, ad affrontare la presenza di immondizia a cielo aperto. La donna, foto alla mano, documenta "l'ennesima inciviltà" in via Polacchi, lamentando lo stato di abbandono degli ingombranti dovuto alla mancata osservanza delle norme più basilari da parte di persone incivili.

Già di recente altri lettori ci avevano segnalato tale questione, ormai diventata insostenibile, tra buste della spazzatura, sedie, materassi, materiali di scarto, cartoni, tavolini ed elettrodomestici di vario tipo. Ogni volta c'è davvero di tutto. E, tanto per non farsi mancare nulla, l'immondizia fuoriesce dai bidoni della raccolta differenziata. I cittadini ci hanno detto senza mezze misure che la strada purtroppo è diventata una discarica: "Siamo stanchi, qui è una continuazione".

Si spera in una pronta risoluzione del problema anche perché passano le settimane ma i problemi restano e, a quanto pare, nulla cambia. L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la cafonaggine di quegli individui che lasciano di tutto per terra nel menefreghismo più totale, mancando di rispetto agli altri.