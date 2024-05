Il ringraziamento di un cittadino dopo le numerose segnalazioni: "Eliminati i rifiuti in via Po"

Via Po, 77 · San Donato

Un nostro lettore, che aveva già inviato diverse segnalazioni riguardanti l'abbandono periodico di rifiuti ingombranti in via Po, ci ha scritto per ringraziarci e segnalare che il problema è stato risolto, con il ritiro da parte di Ambiente spa:

"I rifiuti abbandonati su via Po sono stati rimossi. Un doveroso ringraziamento va ad Ambiente ma anche alla redazione de IlPescara che con la sua pagina fa da cassa di risonanza alla voce dei cittadini." Da tempo, lo ricordiamo, veniva segnalato l'abbandono di mobili, legno, rifiuti di ogni genere anche molto ingombranti lungo quellla strada."