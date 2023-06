Inciviltà in via Po: divani e poltrone occupano l'intero marciapiede e parte della strada

È da una settimana che in via Po, all'altezza del numero civico 77, c'è una situazione di degrado dovuta all'inciviltà di alcune persone. Divani e poltrone, infatti, occupano l'intero marciapiede e parte della strada, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. La denuncia viene da un residente, che ci fa sapere: «Abbiamo più volte segnalato questa cosa ad Ambiente spa per la rimozione, e la risposta è stata: "Dovete avere pazienza, siamo troppo impegnati". Ma noi di pazienza non ne abbiamo più».

Questa problematica, infatti, va avanti da diversi mesi: «È una storia che si ripete mensilmente dallo scorso novembre - spiega il cittadino - e, oltre a documentarla, abbiamo fatto le dovute segnalazioni sia ad Ambiente Spa che ai vigili urbani, ma finora non è cambiato niente. L'altra sera, come se non bastasse, sono tornati a trovarci per l'ennesima volta gli scaricatori di poltrone, materassi etc. Non si può più andare avanti così. Speriamo che si prendano gli opportuni provvedimenti e che prima o poi questi soggetti vengano beccati».